Une rupture amoureuse vue de l’intérieur

J’ai 48 ans, je suis de belle apparence, j’ai un métier payant même si je change régulièrement de job, et je pratique certains sports qui remplissent mes loisirs. Ayant vécu mon enfance dans un milieu où les émotions ne prenaient pas grand place et où nos parents étaient peu démonstratifs, je n’ai jamais été porté sur la famille.

J’ai accumulé les relations sans m’attacher à aucune fille.

Mais à 38 ans, j’en ai rencontré une avec qui personne ne m’aurait imaginé. Pas spécialement belle, mais avec du chien comme on dit. Enjouée, sportive et prête à toutes les folies. Je me suis laissé gagner par son dynamisme, tout en me gardant bien de le montrer extérieurement. Tout le monde se demandait ce que je faisais avec elle, pendant que moi je profitais des plaisirs qu’elle répandait sur ma vie privée plutôt terne.

Mais au fil des cinq ans vécus ensemble, peu à peu je me rendais compte que son dynamisme s’essoufflait. Elle se plaignait régulièrement de mon humeur égale et peu démonstrative. Car même si dans le fond j’étais bien avec elle, je ne le montrais pas, parce que ce n’est pas dans ma nature. Et un jour, elle m’a annoncé qu’elle partait avec un autre qui l’appréciait plus que moi. Mon histoire se terminait bêtement de même !

Ça fait cinq ans et ça me blesse encore. Je me contente de relations épisodiques pour évacuer le trop-plein, et dès que la fille s’attache, je fuis. Comme dans ma job, je ne veux plus prendre de risque. Je pars avant qu’on me quitte. C’est mon destin !

Anonyme

Ce sera comme ça tant et aussi longtemps que vous n’apporterez aucun changement dans votre façon d’être. Vous avez été marqué par la froideur et l’indifférence dès votre enfance, et ça, ce n’est pas simple à redresser. Auriez-vous envie d’aller investiguer du côté de vos émotions, de votre ressenti ? Avez-vous envie de faire les efforts nécessaires pour partager une vie à deux en vous y investissant corps et âme comme on dit ? Vous seul pouvez répondre à cela. Il n’est jamais trop tard pour améliorer son sort et se débarrasser de sa carapace, si on y consacre les efforts nécessaires.