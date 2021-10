Une saison en deux temps pour Atlanta

Ce sera un troisième match entre le CF Montréal et l’Atlanta United FC cette saison.

Dans la première rencontre présentée au Mercedes-Benz, Atlanta avait gagné grâce à un but sur la dernière action du match (90+4).

Le second affrontement avait été bien différent et plus costaud avec un carton rouge pour Montréal et deux pour Atlanta. Ceux-ci étaient revenus de 0-2 en seconde demie pour récolter un match nul à l’étranger.

C’est un match dont Wilfried Nancy ne conserve pas d’excellents souvenirs. « À la maison, nous n’avons pas eu la balle comme nous l’avons habituellement. Nous avons marqué deux buts, mais n’avons pas été en mesure de conserver le résultat parce que nous n’avons pas bien géré le match. »

Gros changement

Juste après le verdict nul à Montréal, Atlanta a amorcé une remontée au classement pour maintenant se retrouver en position de faire les séries éliminatoires.

Atlanta présente une fiche de huit victoires et deux défaites depuis cette rencontre.

Ça coïncide aussi avec le congédiement de Gabriel Heinze et son remplacement par Gonzalo Pineda.

« Ils ne font plus de marquage individuel, a analysé Wilfied Nancy. Malgré tout le respect que j’ai pour Gabriel Heinze, les joueurs n’étaient peut-être pas capables.

« Ils ont beaucoup de très bons joueurs individuels et ils sont peut-être relâchés, a poursuivi Nancy. À la maison, ils ont une foule qui les porte, à l’extérieur c’est peut-être plus difficile, mais ils ont les joueurs pour gagner. »

Imprévisible Martinez

Parmi ces joueurs, il y a bien sûr Josef Martinez, l’idole offensive d’Atlanta depuis 2017.

Celui-ci connaît sa pire saison avec dix buts et une passe en 18 matchs, mais il demeure un véritable poison dans la surface défensive en plus d’avoir un puissant tir.

C’est le genre de joueur qu’il faut freiner pour éviter qu’il ne fasse trop de dommages.

« Il faut toujours avoir l’œil sur lui et garder notre corps vers lui-même quand il ne semble pas impliqué », a expliqué Kamal Miller.

« Il est capable d’arriver de nulle part pour marquer un but alors il faut toujours savoir où il se trouve. »