Victoire nécessaire

Si le CF Montréal veut conserver de bonnes chances de faire les séries éliminatoires, il doit l’emporter samedi soir contre l’Atlanta United FC, qui sera en visite au Stade Saputo.

• À lire aussi: Une saison en deux temps pour Atlanta

Cette rencontre mettra un terme à une folle séquence de sept rencontres en 22 jours. L’équipe profitera d’une pause internationale méritée avec un retour au jeu le 16 octobre. Et repartira pour sept matchs en 23 jours pour conclure la saison.

L’affrontement de samedi soir est crucial parce qu’il est face à un rival direct dans une folle course vers les séries de fin de saison.

La Nouvelle-Angleterre est bien en selle au sommet de l’Association Est de la Major League Soccer avec 65 points. Nashville suit avec 46 et c’est ensuite l’embouteillage.

On retrouve D.C. United au 3e rang avec 40 points, puis New York City, Philadelphie, Atlanta et Orlando qui ont tous 39 points. Montréal est 8e avec 37 points.

Pas bon en maths

Pas besoin d’être mathématicien pour comprendre que l’enjeu est important samedi soir. Une victoire et Montréal repasse devant Atlanta et s’assure au moins de la 7e place.

On pourrait donc parler d’un de ces fameux matchs de six points auquel Wilfried Nancy accorde une importance égale aux précédents.

« Je ne suis pas très bon en maths, sauf quand je dois compter de l’argent, a-t-il lancé dans un éclat de rire. Plus sérieusement, j’ai déjà entendu l’expression sur les matchs de six points, mais je ne la comprends pas. C’est un match de trois points tout simplement. »

N’empêche que les joueurs sont bien au courant que chaque réussite et chaque faux pas aura une influence sur le reste de la saison.

« On ne va pas se mentir, on regarde un peu le classement. Mais avant tout, si on joue bien, le résultat va venir avec », a avancé Mathieu Choinière.

Rotation

Avec tous les matchs qui se sont succédé dans les trois dernières semaines, l’équipe commence à démontrer quelques signes de fatigue, ce qui est parfaitement normal.

Mais malgré une certaine profondeur, ce sont souvent les mêmes joueurs qui ont été partants. Question de profil et d’efficacité.

« Récemment je n’ai pas fait beaucoup de changements parce que j’ai senti qu’on avait besoin de rester avec les joueurs qui commençaient », a soutenu l’entraîneur-chef qui veut aussi freiner une séquence de deux revers consécutifs.

Parmi les joueurs qui sont peut-être un peu moins frais, Joaquin Torres a connu une partie plutôt bien contre la Nouvelle-Angleterre. Mais Nancy ne songe pas à le remplacer, car il doit gérer des retours de blessure, comme Ballou Tabla, qui n’est pas prêt à être partant même s’il se montre sous son meilleur jour.

Qualifications olympiques

Par ailleurs, le sélectionneur canadien, John Herdman, a dévoilé son alignement pour les trois matchs de qualification de la Coupe du monde pendant la pause internationale.

Le gardien James Pantemis, le milieu Samuel Piette et les défenseurs Kamal Miller et Zachary Brault-Guillard affronteront le Mexique, la Jamaïque et le Panama dans un segment plus difficile à négocier du tournoi.

Brault-Guillard effectue un retour avec l’équipe nationale, sa dernière présence remontant à juin dernier.

« Je ne suis pas surpris, a reconnu Nancy. Quand je lui ai parlé en début d’année, je lui ai dit que notre objectif ensemble était de lui permettre d’avoir une chance de rejoindre l’équipe nationale. »

Mustafa Kizza jouera pour sa part deux matchs avec l’Ouganda en qualification de la Coupe d’Afrique des nations.

L’adversaire en 5 points

Seulement deux

Avant de connaître son actuelle séquence de huit victoires en 10 matchs, Atlanta n’avait remporté que deux rencontres dans les 17 premières parties de la saison. L’une de ces deux victoires ? Contre Montréal le 15 mai avec un but très tardif.

Cinq jeux blancs

Signe que le jeu défensif d’Atlanta s’est resserré depuis le début août, les Géorgiens ont réalisé cinq jeux blancs à leurs 10 derniers matchs. Atlanta n’en avait obtenu que trois lors des 17 premiers affrontements de la saison, dont deux verdicts nuls de 0 à 0.

Belle variété

Les 36 buts d’Atlanta ont été marqués par 11 joueurs différents, la preuve d’une attaque bien variée. Josef Martinez domine le classement avec 10 buts. Il est suivi d’Ezequiel Barco et Marcelino Moreno qui ont chacun sept buts.

Bonne défensive

Malgré un bien mauvais début de saison, Atlanta figure parmi les meilleures défensives de l’Association Est avec 31 buts accordés et est bon pour le 4e rang. Philadelphie et Nashville sont premiers avec 26 buts contre.

La moitié moins

Le jeu défensif d’Atlanta est bon, mais il est meilleur à la maison où l’équipe accorde en moyenne 0,79 but par match. Ce chiffre montre toutefois à 1,54 à l’étranger, soit presque le double. L’équipe marque 1,50 but à la maison et 1,15 en déplacement.