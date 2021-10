BLONDIN, Jacques R.



À Montréal, le 26 septembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Jacques R. Blondin, époux de feu Yolande Poirier.Il laisse dans le deuil ses fils Sylvain et Christian Blondin, ses petits-enfants Jonathan et Alexandra, son arrière-petit-fils Asher autres parents et ami(e)s.Ses funérailles, en présence des cendres, seront célébrées en l'église Saint-François D'Assise (coin Notre-Dame et Georges-Bizet) Montréal, le samedi 9 octobre à 14h30. La famille sera présente, à l'église, à compter de 12h30.Pas de fleurs. Vos marques de sympathie pourront se traduire par un don, en sa mémoire, à la Fondation québécoise du cancer.L'inhumation des cendres aura lieu, ultérieurement, au mausolée Padre Pio du cimetière Repos Saint-François D'Assise de Montréal.www.salonfunerairelfc.com