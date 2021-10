GOYER, Dr Ronald



À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le 26 septembre 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé Dr Ronald Goyer, époux de feu Anne-Renelle Côté.Il laisse dans le deuil ses fils: Martin (Karenne Bourque) et Jean-François (Julie Charbonneau), ses petits-enfants: Anne-Sophie, Pier-Alexandre, Léa-Maude et Élysanne, sa conjointe des dernières années Mme Diane Christie, ses frères Normand (Suzanne) et Pierre (Ginette), ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 octobre de 14h à 18h et le lundi dès 9h au:Les funérailles auront lieu le lundi 11 octobre à 11h en l'église de Saint-Eustache et seront suivies de l'inhumation au cimetière de Saint-Eustache.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.