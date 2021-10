LAMOUREUX, Robert



De Saint-Janvier de Mirabel, le 5 juin 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Robert Lamoureux, époux de Mme Jeannise Croisetière.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Christian (Manon) et Joël, ses petits-enfants Jonathan, Maxime et Marie-Ève, ses arrière-petits-enfants Alexis et Kelly-Ann, son frère Jacques, son beau-frère Yves (Maria), ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, il fut incinéré. La famille accueillera parents et amis le samedi 9 octobre de 14:00 à 17:00 à la :SAINTE-ANNE-DES-PLAINES J5N 3L6Tél. 450 478-1910 Téléc. 450 478-3373info@maisonfunerairegroulx.comUne liturgie sera célébrée à 16:30 au salon. En raison de la situation actuelle, l'accès pour les visites se fera par le columbarium à l'arrière de la maison funéraire, afin que l'on puisse respecter les recommandations de la santé publique.Merci de votre compréhension.