Dugas, Jean-Guy



Le 5 juin 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé paisiblement entouré des siens, Jean-Guy Dugas. Il aura mené pendant plus de 9 mois un courageux combat contre le cancer.Fils de feu Élie Dugas et Simonne Villemaire, il laisse dans le deuil son épouse des 50 dernières années, Gisèle Gariépy, ses enfants Martin (Natalia Novac), Nathalie (Patrick Laliberté), Frédéric (Stella Duval) et Catherine (Jean-François Noiseux), ses 9 petits-enfants Malorie, Julianne, Alice, Florent, Élie, Jacob, Bogdan, Simone et Jules Samuel, ses dix frères et soeurs André (feu Thérèse Mireault), Laurier (Lucie Beaulieu), Suzanne (feu Jean Forest), Normand (Diane Leclerc), feu Gabriel (Reine Mireault), Luc (Louise Beaudry), feu Jacques (Diane Turcot), Bernard (Pierrette Gaudet), Alain et Germain (Céline Forget) et leurs enfants, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs Gariépy. Les membres de la grande famille Dugas, Villemaire et Gariépy, ainsi que de très nombreux amis se rappelleront de mémorables souvenirs.La famille tient à remercier le personnel du département d'oncologie de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur, ainsi que de l'unité des soins palliatifs de cet hôpital et du CHSLD des Deux Rives.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.