LAVALLÉE, Ginette



Au Centre hospitalier LeGardeur, le 18 septembre Ginette nous quittait, après une longue maladie, laissant dans le deuil ses frères et soeurs, neveux, nièces, cousins(es), son amie de coeur et autres parents et amis.La famille se réunira, en présence des cendres, le samedi 9 octobre de 12h à 15h, au Centre communautaire de Verchères, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.L'inhumation aura lieu à Calixa-Lavallée auprès de ses parents.