ST-PIERRE, Lucette

(née Dumas)



À Beauharnois, le 20 septembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Lucette St-Pierre, épouse de feu Denis St-Pierre.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Donald (Christina), Denise (Marcel), Lynda (Denis), Sylvie (Réal), Sylvain (Christine) et Sonja (Henri) ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.Elle laisse également ses frères: Jean-Paul (Lise) et Réjean (Louise), ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le samedi 9 octobre 2021 à 11 h en l'église Saint-Clément de Beauharnois. Sa famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10 h. L'inhumation suivra au cimetière paroissial.La famille tient à remercier le Dr Jean-Philippe Parent et son équipe, de l'hôpital Anna-Laberge pour leur humanisme et les bons soins prodigués à leur mère.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200