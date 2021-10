BENNETT, Ernest Charles



C'est avec regret que nous annonçons le décès de M. Ernest Bennett, époux de feu Lyse Hubert, survenu le 29 septembre 2021, à l'âge de 88 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants: Lucette (Paul), James, Michelle, Anne Marie, Anthony, Andrew (Dana Lee), Diane et Valerie (Stavros), ses petits-enfants: Amanda, Cassandra, Miranda, Cypress, Ross, Joey et Dimitra, ses arrière-petits-enfants: Layla, Elayna, Dillon et Malakai. Il sera aussi regretté par ses soeurs Ruth, Gloria et Sandy, son frère Bernie ainsi que d'autres parents et amis.Une célébration de sa vie se tiendra à une date ultérieure.Les arrangements funéraires ont étés confiés à larideaumemorial.sharingmemories.ca