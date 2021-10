COLLARD, Jean-Léo



À Longueuil, le 18 septembre 2021, s'est éteint monsieur Jean-Léo Collard à l'âge de 85 ans.Réalisateur de renom, musicien et grand folkloriste, Jean Collard a dédié sa vie à la célébration et à la survie de la musique traditionnelle québécoise, autant dans sa vie professionnelle que personnelle, et ne ratait jamais une occasion de faire chanter la compagnie.Outre sa conjointe, Madeleine Fleury, il laisse dans le deuil ses enfants feu Gérald, Lucie, Élaine et Lisa (Pierre Lapointe), les enfants de sa conjointe, Marie-Claude, Frédérick (Isabelle) et Geneviève Tremblay, ses petits-enfants Gabrielle Lisa Collard, Tommy, Kim, William et Shawn Archambault, Alex Ann Monzerol, Félix et Frédéric Collard, Odile Gagnon, ses arrière-petits-fils Léo et Arthur Brière, ses neveux et nièces ainsi qu'une multitude de parents, de collègues et d'amis.La vie et l'héritage de Jean Collard seront célébrés le samedi 16 octobre prochain à la Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke de 13h30 à 15h, suite à quoi la famille recevra les condoléances sur place jusqu'à 16h30.