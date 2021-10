MARTEL HARPER, Michèle



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Michèle Martel Harper, le 15 mai 2020, à l'âge de 81 ans, épouse de feu Yves Daoust et mère aimante de ses cinq enfants issus d'un mariage précédant avec Desmond Ryan.Elle laisse dans le deuil ses enfants, feu Michael (Joanna), Susan (Gilbert), David (Jo-Anne), Lynda (Mario) et Patrick (Shelley), ses petits-enfants Nicholas, Eric, Annie, Gabrielle, Mathieu, Sebastien et Joshua, ainsi que sa chère cousine Monique.Elle adorait interagir avec les gens et était toujours prête à rendre service. Elle savait écouter et adorait donner des conseils. Son passe-temps préféré était la lecture, elle pouvait lire des heures. Sa façon généreuse et aimante nous manquera à tous.