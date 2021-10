LAMARCHE CHARTIER

Monique



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Monique Chartier Lamarche survenu le 29 septembre 2021.Elle laisse dans le deuil son époux Gaétan Lamarche avec qui elle a partagé 61 années de mariage. Elle laisse aussi ses enfants Sylvie (Yves Bonin) et Luc (Nicole Berger), ses petits-enfants Karine (Patrick), Mathieu (Charlyne), Nicolas, Sara (Laurent), Nadia (Dino) et Maxime, ses arrière-petits-enfants Danny, Jade (Alexis), Maéva, Élycia, Magalie, Alice, Victor et Raphaël, son frère Yvon (Danielle), ses belles-soeurs Denise, Marjolaine et Johanne ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à la2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511le jeudi 7 octobre 2021 de 10h à 12h30 suivi du service funéraire à 13h à l'église des Saints-Anges, 1400 boul. St-Joseph, Lachine.