LAUZON, Germain



8 octobre 1945 - 13 septembre 2021À l'âge de 75 ans, le 13 septembre 2021, M. Germain Lauzon s'est éteint en paix entouré des siens à l'hôpital St-Jérôme.Il laisse dans le deuil ses trois fils Etienne (Yaha Konan), Marc (Geneviève Richer) et François (Marianne Beaupré-Walsh), sa petite-fille Mariclaire Lauzon Konan, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs neveux et nièces.Famille et ami(e)s sont convié(e)s à un service religieux qui aura lieu le lundi 11 octobre 2021 à 10h à l'église Saint-Germain-d'Outremont, 28 ave Vincent D'Indy, Outremont, QC, H2V 2S9. La famille recevra les condoléances par la même occasion.