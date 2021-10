RENAUD BENOIT, Marjolaine



Marjolaine Renaud Benoit, est décédée samedi le 25 septembre 2021 à l'âge de 75 ans, aux soins palliatifs du CHSLD La Prairie, fille de feu Carmelle et Georges Renaud et épouse de feu Serge Benoit.Elle laisse dans le deuil ses deux frères Jacques (Céline) et Réjean (Diane), sa nièce Andréa et son petit-neveu Raphaël.Elle laisse dans le deuil son beau-frère Claude Benoit (Andréa Simard), sa belle-soeur Marie-Paule Jodin, Pierrettte Boudreau ainsi que les neveux, nièces, cousins, cousines et amis.Nous tenons à remercier le personnel soignant des soins palliatifs du CHSD La Prairie pour leurs excellents soins et soutien ainsi que l'accompagnement de fin de vie.La famille vous accueillera en :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, J4Y 8Z4le samedi 16 octobre de 18h à 21h pour une cérémonie liturgique, suivi d'une réception à 21h à la même adresse.