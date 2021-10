BRABANT, Pierrette



À Greenfield Park, le 27 septembre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée Madame Pierrette Brabant, épouse de Monsieur Léo-Paul Tougas.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses deux fils, Daniel (Louise) et Benoit (Isabelle), ses petits-enfants adorés, Sarah, Colin, Anabelle, Alec, Arielle et Morganne, sa soeur Hélène (André), ses frères, Michel (Lisette) et Rhéal (Suzanne) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 7 octobre 2021 de 13h à 16h au salon du complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Charles-Lemoyne pour leur soutien et les bons soins prodigués.