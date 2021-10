BUJOLD, Louise



À Montréal, le 16 septembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Louise Bujold, fille de feu Antonio Bujold et de feu Lumina Bourdages.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Thérèse (feu Roland Rouleau), Marie-Paule, Lucette, Géraldine (Bernard Cyr), Isabelle (Marcel St-Germain), son beau-frère Philippe Bourdages (feu Céline), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, la famille recevra les condoléances le jeudi 7 octobre 2021, de 10h à 12h, à laUne liturgie de la Parole suivra, dès 12 h, en la chapelle de la maison funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile, au 1110 rue Jean-Talon, bureau 301, Montréal, QC, H2R 1V9.La famille tient à remercier le personnel des Terrasses Versailles et l'équipe de la Société de soins palliatifs à domicile pour leurs bons soins et dévouement auprès de Mme Bujold.