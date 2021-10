7 films à voir au FNC

On ne risque pas de s’ennuyer cette année au Festival du nouveau cinéma (FNC). Pour sa 50e édition, le doyen des festivals de films au Canada propose une sélection de près de 300 titres – dont 86 longs métrages – ainsi que plusieurs événements spéciaux qui seront présentés à la fois en ligne et en salle. En voici sept à ne pas manquer.

Le pouvoir du chien

Photo courtoisie

Pour son 50e anniversaire, le FNC déroule son tapis rouge à la célèbre réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion, la toute première femme à avoir remporté la Palme d’or à Cannes (en 1993, pour La leçon de piano). En plus de présenter en primeur québécoise son nouveau film, Le pouvoir du chien (The Power of the Dog), Jane Campion recevra une Louve d’honneur, soulignant l’ensemble de sa carrière, et offrira aux cinéphiles montréalais une Classe de maître le 7 octobre au Cinéma Impérial. Western adapté du roman du même titre de Thomas Savage, Le pouvoir du chien a récemment remporté le prix de la meilleure réalisation à la Mostra de Venise.

Bootlegger

Photo courtoisie

Devery Jacobs, Pascale Bussières, Samian et Dominique Pétin se partagent la vedette de ce premier long métrage de l’artiste multidisciplinaire algonquine Caroline Monnet, qui sera présenté en ouverture du FNC, le 6 octobre, en collaboration avec le Festival Présence autochtone. Tourné en français et en anishinabemowin, Bootlegger met en scène une jeune étudiante à la maîtrise qui retourne dans la communauté du nord du Québec où elle a grandi. Elle décidera de s’impliquer dans un débat entourant un référendum visant à permettre la vente libre d’alcool dans la réserve.

Archipel

Photo courtoisie

Après avoir brillé dans quelques festivals en Europe (dont ceux de Rotterdam et d’Annecy), Archipel, long métrage d’animation documentaire du réalisateur québécois Félix Dufour-Laperrière (Ville neuve), assurera la clôture du FNC, le 17 octobre. Archipel suit le voyage d’un homme et d’une femme parcourant le territoire québécois à partir de ses eaux.

La contemplation du mystère

Photo courtoisie

Un an après le décès tragique de son père dans un accident de chasse, un jeune homme anxieux (Emmanuel Schwartz) retourne sur la terre dont il a hérité pour assister à un étrange hommage rendu par les chasseurs locaux. Décrit comme « un thriller fantastique et décalé », La contemplation du mystère, premier long métrage du réalisateur Albéric Aurtenèche, sera présenté en primeur au FNC avant de prendre l’affiche partout au Québec le 22 octobre.

Les Olympiades

Photo courtoisie

Même s’il n’a pas été récompensé au dernier Festival de Cannes, ce nouveau film du cinéaste français Jacques Audiard (Un prophète, De rouille et d’os) a été très bien accueilli sur la Croisette, l’été passé. Tourné en noir et blanc, Les Olympiades suit les tribulations amoureuses de quatre jeunes trentenaires vivant dans le 13e arrondissement de Paris.

Red Rocket

Photo courtoisie

Un des réalisateurs les plus intéressants de la nouvelle vague de cinéastes indépendants américains, Sean Baker (Tangerine, The Florida Project), poursuit son exploration de l’Amérique des laissés-pour-compte en s’intéressant cette fois-ci au destin d’un acteur porno totalement fauché qui doit retourner dans son patelin, au Texas, pour tenter de refaire sa vie. Red Rocket a été lancé en compétition au dernier Festival de Cannes.

Julie (en 12 chapitres)

Photo courtoisie

L’actrice norvégienne Renate Reinsve a remporté le prix d’interprétation féminine au dernier Festival de Cannes pour sa performance dans Julie (en 12 chapitres), nouveau film du cinéaste Joachim Trier (Plus fort que les bombes, Oslo, 31 août) qui clôt sa trilogie sur Oslo. On y suit une jeune femme de 30 ans qui n’arrive pas à se fixer dans la vie, notamment sur le plan amoureux.

Le 50e Festival du nouveau cinéma aura lieu en salle du 6 au 17 octobre et en ligne jusqu’au 31 octobre. Pour plus de détails sur la programmation : nouveaucinema.ca.