7 jeux vidéo attendus d’ici 2022

Même si 2021 entre maintenant dans son dernier quart, elle n’a visiblement pas fini de gâter les gamers, certaines de ses plus grosses pointures étant attendues d’ici les Fêtes. De Halo Infinite à Mario Party Superstars, voici sept nouveaux titres qu’on brûle d’impatience de glisser dans nos consoles.

Far Cry 6 | 7 octobre

Plus de trois années après la sortie de son chapitre précédent, la saga Far Cry nous reviendra dans quelques jours avec le plus grand terrain de jeu de son histoire. On y explorera l’île de Yara, dans les Caraïbes, où gronde une révolution afin de libérer le peuple de son dictateur oppressif. Les fans de Breaking Bad y reconnaîtront Giancarlo Esposito, qui prête sa voix et ses traits au dirigeant du pays.

Photo courtoisie Ubisoft

Plateformes : Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC

Metroid Dread | 8 octobre

Samus Aran est (enfin !) de retour. La chasseuse de prime reprend aujourd’hui du service dans une nouvelle aventure bidimensionnelle qui la mènera sur la planète lointaine ZDR. Dépêchée sur place pour y investiguer la provenance d’une transmission étrange, elle y découvrira une cité envahie d’extraterrestres menaçants et de robots meurtriers.

Photo courtoisie Nintendo

Plateforme : Nintendo Switch

Mario Party Superstars | 29 octobre

Mario, Yoshi, Peach, Donkey Kong et toute la bande sont à nouveau réunis pour ce Mario Party Superstars. Au programme : une centaine de mini-jeux au parfum de nostalgie, tous rescapés d’éditions précédentes de la série. On pourra cette fois-ci s’exécuter en solo ou en groupe, en présentiel ou en ligne, pour redécouvrir des lieux classiques tels que le gâteau anniversaire de Peach ou encore la station spatiale.

Photo courtoisie Nintendo

Plateforme : Nintendo Switch

Call of Duty : Vanguard | 5 novembre

La saga Call of Duty ne cesse de prendre de l’ampleur. Son prochain chapitre, Vanguard, nous plongera en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale pour y revivre certains des affrontements les plus décisifs. Les fans de la série peuvent s’attendre à une portion multijoueurs encore plus musclée que lors des éditions précédentes, un nouveau système de mise à niveau des armes et près d’une vingtaine d’environnements à explorer.

Photo courtoisie

Plateformes: Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC

Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante | 19 novembre

Visiblement, les fans de Pokémon sont gâtés cette année. Quelques mois à peine après l’épatant New Pokémon Snap, ils pourront sous peu repartir à la chasse aux petits monstres colorés à travers la région de Sinnoh grâce aux rééditions des jeux classiques Diamant et Perle. En plus d’un enrobage visuel revu, plus éclatant, soulignons entre autres l’amélioration de la Pokémontre d’antan et les combats désormais plus fluides.

Photo courtoisie Nintendo

Plateforme : Nintendo Switch

Battlefield 2042 | 19 novembre

Fidèle à son habitude, la populaire série Battlefield nous plongera bientôt dans le chaos total, faisant de la terre entière un véritable champ de bataille. Les mercenaires (lire : les joueurs) exploreront un futur dystopique où ils devront s’adapter afin de faire triompher leur escouade. On privilégiera ici le mode multijoueurs, dans lequel se déploiera l’intrigue complète.

Photo courtoisie

Plateformes: Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC

Halo Infinite | 8 décembre

Initialement attendu il y a un an – en même temps que la nouvelle génération de consoles Xbox –, Halo Infinite sera enfin lancé à l’approche des Fêtes. Plus que deux mois à attendre, donc, pour retrouver Master Chief dans ce qu’on nous promet être la plus ambitieuse mission jamais confiée au célèbre soldat. Les plus récentes images dévoilées n’ont fait que mettre davantage l’eau à la bouche des joueurs, celles-ci laissant présager un jeu à la hauteur des attentes.

Photo courtoisie