LECLERC, Rita (née Proulx)



À Laval, le 28 septembre 2021, à l'âge de 93 ans est décédée Mme Rita Proulx, épouse de feu Gérard Leclerc.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Denise (Gerry), Gaëtan (Nicole), Sylvie (Yves) et Lynda (Denis), ses 4 petits-enfants, Mathieu (Karen), Marc-André, Marie-Claude (Guillaume) et Stéphanie (Pascal) ainsi que ses 5 arrière-petits-enfants, Logan, Whitney, Madeleine-Rita, Florence et Philippe, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 8 octobre de 19h à 22h et le samedi 9 octobre dès 9h au complexe funéraire :FABREVILLE, LAVAL 450-473-5934Les funérailles seront célébrées ce même samedi à 11h en l'église de Saint-Eustache.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.Votre présence en salon doit se faire selon les règles en vigueur de la Santé Publique du Québec.