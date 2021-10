DI PIANO, Denise née Legacey



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Denise Di Piano née Legacey, survenu le 21 septembre 2021, à l'âge de 73 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Antonio Di Piano.Elle laisse dans le deuil ses trois filles, Adelina-Lynn (Richard), Alma-Marie, et Alisa (Nik), ses petits-enfants, Christina, James et Rania, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 11 octobre 2021 de 13 h 30 à 17 h, suivra une liturgie de la Parole à 17 h, en la chapelle de la résidence.La famille vous invite à partager ce moment dans le confort de votre foyer : https://www.cfgrandmontreal.com/avis-de-deces/denise-legacey-203615/