BERTRAND LABONVILLE, Alice



À LaSalle, le 31 août 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée Madame Alice Bertrand, épouse de feu Marcel Labonville.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine (Normand), Denis (Martine), Louise et Lynda (Mario), ses petits-enfants Jean-Simon, Vincent, Sébastien, Alexandre, Jonathan, Gabrielle, Émilie et Kelly-Ann, ses soeurs Claudette (Marcel) et Janet (Claude), ses frères Patrice et Jean-Louis (Jocelyne), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 octobre 2021 de 9h30 à 11h30 et de 13h à 16h au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de l'Hôpital LaSalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Sa générosité et sa gentillesse ont fait d'elle une femme appréciée et respectée de tous.Au lieu de fleurs, un don au CHU Ste-Justine, où elle a travaillé avec dévouement et empathie durant 23 ans serait apprécié en sa mémoire.