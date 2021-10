KAPLAN (née BROUGHAM)

Barbara



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Mme Barbara Brougham Kaplan, épouse de Maurice Kaplan, le 29 septembre 2021, à l'Hôpital St. Mary's.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Colleen (Nicolino) et Sydney, sa soeur Marguerite, ses neveux et nièces, Kathy, Donald, Maryann, Paul, Michael et Sidney. Elle rejoint ses parents, Sidney et Marguerite, ainsi que son frère et sa soeur, Sidney et Mary.La famille vous accueillera pour les visites mercredi le 6 octobre, de 18h00 à 21h00 et le jeudi 7 octobre de 11h00 à 11h30, suivi d'un service en la chapelle du Complexe funéraire Alexandre Nicole.La famille tient à remercier le département d'Oncologie et de Soins Palliatifs de l'Hôpital St. Mary's pour tous les soins prodigués et le soutien apporté à la famille.96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.com