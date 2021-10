CAMPEAU, Émilien



Suivant le décès d'Émilien Campeau survenu le 8 octobre 2020, sa soeur Denise Campeau (François Leduc), ainsi que ses nièce et neveu Johanne Leduc et Richard Leduc (Sylvie Debien) tiennent à vous remercier des messages de sympathie reçus, et vous invitent à un service commémoratif afin de lui rendre un dernier hommage le samedi 9 octobre 2021. La famille vous accueillera à compter de 12 h à l'église St-Paul-de-La-Croix située au 10215 av Georges-Baril, à Montréal. La messe suivra à 13h.En raison de la COVID-19, les normes sanitaires en vigueur seront appliquées et respectées.