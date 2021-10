JEAN, Ann



À Montréal, le 5 mai 2020, est décédée Mme Ann Jean, conjointe de M. Louis Cogné et fille de M. Martin Jean et de Mme Élyse Bernachez.Elle laisse dans le deuil ses enfants Virginie, Émile et François, ses frères Gilles, Frédéric et Pascal ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 octobre 2021 de 13h à 17h à la :