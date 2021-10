HOGUE, Andrée



Le 26 septembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Andrée Hogue, épouse de M. Yves Ferland.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Yves-André (Diane), Jac-Daniel (Manon), Marc-François (Josée) et Natasha (Fadel), ses petits-enfants Éric (Cynthia), Alexandra (Antoine), Constance (Gabriel), Yves-Alexandre (Amira), Karolane, Claude-Émanuelle, Alec, Camée-Lya (William), Benjamin (Laurence), Xavier (Gamze), Kassandra et Didier (Kara), ses arrière-petits-fils Mikael et Antoine, son frère Jacques (Gail), sa soeur Jovette ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 octobre entre 13h et 16h à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARDLes funérailles suivront à la chapelle de Brossard dès 16h.