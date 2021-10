DROLET, Serge



À son domicile de Saint-Sauveur, le 22 septembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Serge Drolet.Il laisse dans le deuil ses enfants Mélissa (Paul) et Marc-André Drolet (Frédérique), sa soeur Hélène, ses 2 frères Ronald (Louise) et Mario (Hélène), ses 2 petits-enfants Charlie et Olivier, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 6 novembre 2021 à 11h en l'Église de Saint-Sauveur, située au 205 rue Principale à Saint-Sauveur.