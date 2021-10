Mayrand, Yves



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de l'Honorable Juge Yves Mayrand, survenu à St-Bruno de Montarville, le 15 septembre 2021. Il était le fils de feu Lucia Hamelin et de feu Émilien Mayrand, et l'époux de feu Lucille Mongrain.Il laisse dans le deuil sa soeur Jeanne-Mance Mayrand, et tous leurs cousins, spécialement Vital Hamelin (Claire Pérusse) et cousines, de même que leurs enfants.Ses filleuls, Marie-France Rivard, Dina Perigny (Daniel Whittick), leur fille Kiana, Yves Gendron, Dominique et Annie Mongrain, ainsi que de nombreux neveux, nièces et parents, de même que plusieurs amis.Son aidante naturelle et grande amie, madame Ghislaine Bergeron qui, depuis 47 ans, dont 22 années comme secrétaire, a toujours été présente pour lui, tant dans les temps difficiles que les moments heureux.Admis au Barreau en 1960, il se spécialise dès ses débuts en droit criminel et pénal. Dès ses premières années de pratique, il accepte de défendre des personnes accusées de meurtre aux assises criminelles. Sa ténacité a eu un impact majeur dans l'abolition de la peine de mort au Canada. En 1967, il a rempli la fonction de procureur spécial de l'Exposition universelle de Montréal. En 1968, on le retrouve secrétaire de la Commission Raynault sur le fonds de pension et le régime de retraite des policiers de Montréal; procureur de la Commission de police de 1969 à 1971; et vice-président de la section du Québec de l'Association pour l'abolition de la peine de mort.Nommé juge à la Cour des sessions de la paix à Montréal en novembre 1972, il accède cinq ans plus tard au poste de juge en chef de ce tribunal. Il y procéda à de nombreuses réformes administratives, dont la mise en place du premier système de communication de la preuve au Canada, et d'un service d'accueil et d'aide aux témoins dans un procès. Il acquiert une réputation de " juge exemplaire " de par ses interventions empreintes de tact et de sérénité à l'égard autant des accusés que des avocats.Il a été nommé juge du district de Montréal de la Cour Supérieure du Québec, chambre criminelle en 1984, et coordonnateur du district de Richelieu, poste qu'il a occupé jusqu'en 2001, et nommé juge surnuméraire de cette même cour de 2001 jusqu'à sa retraite en 2010.Membre du Barreau canadien, il a fait partie du comité directeur de l'Institut canadien de l'administration de la justice, de la section canadienne de la Commission internationale des juristes et du Conseil de la magistrature du Québec. Il a présidé le comité de rédaction du Code de déontologie et a fait partie du comité d'orientation de la revue Justice. Enfin il a siégé comme membre au comité consultatif d'aide aux témoins et victimes d'actes criminels, comme membre à la Conférence des juges du Québec, à la Société de criminologie et à l'Institut international de droit d'expression française. Auteur de nombreux articles destinés à des revues juridiques et para juridiques, il a également prononcé de nombreuses conférences devant des organismes intéressés à l'administration de la justice.En plus de son activité professionnelle, il a fait sa marque, par son dévouement, dans le domaine du sport amateur. De 1967 à 1972, il a été président de la Ligue de baseball Montréal Junior. Il reste impliqué au sein du Panthéon du sport du Québec, du Patro Le Prévost et du Centre Immaculée-Conception, où il rencontra le Père Marcel de La Sablonnière, de qui il entérinât la vision philosophique, puisque le centre était membre de la Ligue de baseball Montréal Junior. Et il continua la pratique des sports, dont le tennis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le dimanche 10 octobre de 9h à 11h30, au Complexe funéraire Urgel Bourgie/Athos, situé au 1559 de la rue de Montarville, à St-Bruno-de-Montarville, Qc J3V 3T8.