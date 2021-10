LAFORTE, Marcel



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Sherbrooke, le 29 décembre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Marcel Laforte, époux de Mme Hélène Lavallée, demeurant à Granby.Outre son épouse Hélène, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Miriam), Marie-Claude (Pierre) et Anick (Ghislain); ses petits-enfants: Sami et Maïka. Son départ touche également plusieurs autres membres de sa famille, de sa belle-famille ainsi que ses amis.La crémation a eu lieu à Granby au crématorium Les Jardins Funéraires Bessette.La famille recevra les témoignages de sympathie au salon997 RUE DES COLOMBESGRANBY, QC J2J 2R2Tél.: 450-777-1171 ou 1-888-730-6666Téléc.: 450 777-4393le samedi 9 octobre 2021 à compter de 13h, suivi d'un hommage à la Vie à 15h en la chapelle. Vous êtes invités à assister à celle-ci via le web, en simultané ou en rediffusion, à l'adresse suivante:Nous vous invitons à envoyer vos mots de sympathie à la famille via notre site web: