Besoin de positif

Avec des chansons qui ont beau décrire la plupart du temps des amours compliquées, la musique de Bon Enfant conserve ses couleurs festives sur le deuxième album du groupe.

Il y a une raison à cela. Comme sur le premier album éponyme du quintette, il y a deux ans, la plupart des onze pièces de Diorama sont grandement inspirées par ce que la musique avait de plus entraînant à nous offrir dans les années 1970.

Ça part avec le glam rock enlevant d’Astronaute amateur, puis ça déboule. Cinéma a du Elton dans le nez, le rock carré de L’amour à sens unique éveillera des souvenirs aux fans de BTO, la chanson-titre fouine chez Bowie.

Les membres de Bon Enfant ne sont pas les seuls artistes québécois à revenir aux seventies. Patrice Michaud et Valence, sur leurs albums récents, ont revendiqué la même influence.

Pourquoi ce regain d’intérêt ?

« Au Québec, c’est une époque beaucoup plus positive que les années 1980 et leur cynisme post-référendaire », explique le guitariste Guillaume Chiasson, qui fait un lien avec la morosité provoquée par la pandémie.

« Avec tout ce qu’on vit en ce moment, j’ai l’impression que tout le monde cherche un peu de positivisme. Pour moi, durant les années 1970, on se dirigeait créativement et socialement vers quelque chose de plus positif que maintenant. Peut-être qu’on a envie de revenir à ça. »

La fierté du français

Pendant ce temps, de sa voix reconnaissable entre mille, Daphné Brissette fait l’inventaire des relations amoureuses, parfois heureuses sur Astronaute amateur, d’autre fois beaucoup moins sur Chagrin d’amour, Pâte à biscuit ou Porcelaine, toujours en faisant bon usage de la parlure québécoise.

« On continue la tradition du Québec rock des années 1970. Je pense qu’on a une fierté de chanter en français », explique la chanteuse, lorsqu’on la questionne sur cet accent québécois que met en valeur le groupe.

La prochaine étape sera d’aller mesurer la température de l’eau dans l’Europe francophone. « On y travaille », promet Guillaume Chiasson.