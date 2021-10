HUNEAULT, Roger



À Ste-Julie, le 28 septembre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé Roger Huneault, époux de feu Louiselle Poulin et conjoint de Andrée Paré-Brown.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Michel, sa fille Martine et son petit-fils Olivier (Catherine Poirier).Il était le frère de Raymonde (feu Jean-Guy), Marie-Paule et de feu Richard (Françoise). Il laisse également beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Jardin Urgel Bourgie, 8145 chemin de Chambly, St-Hubert (au sud de l'autoroute 30, sortie 73)le mercredi 6 octobre 2021, à compter de 13h00, suivi d'une célébration de sa vie à 15h00, à la chapelle du complexe.