SÉVIGNY (née Rioux), Yvette



À Montréal, le 27 septembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Yvette Rioux, épouse de feu M. Raymond Sévigny.Elle laisse dans le deuil son fils Jean-Pierre (Réjeanne), ses petits-enfants Mélissa (Frédéric) et Mylène (Mathieu), ses arrière-petits-enfants Fey, Éloy, Lyam et Amélia, sa soeur Gabrielle, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele samedi 9 octobre 2021 dès 10h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 16h au salon même.