Canadien: le retour de Gabriel Bourque

MONTRÉAL | Gabriel Bourque a une expérience considérable de 413 matchs dans la LNH. Il a porté les couleurs des Predators de Nashville, de l’Avalanche du Colorado et des Jets de Winnipeg.

• À lire aussi: Jonathan Drouin, le joueur au grand coeur

• À lire aussi: Un premier duel pour Brendan Gallagher

À 31 ans, l’ailier originaire de Rimouski a choisi de parapher un contrat d’un avec le Rocket de Laval après une pause d’une saison du hockey. Il a tout de même reçu une invitation pour le camp du Canadien.

À quelques heures d’un deuxième match préparatoire à ce camp, Bourque a reçu les bons mots de Dominique Ducharme.

« Il se débrouille bien, c’est un gars que je connaissais depuis ses années dans la LHJMQ, a noté Ducharme. Il travaille fort, il protège bien la rondelle et il est assez physique. Je ne l’avais pas vu depuis longtemps. Mais j’aime ce qu’il fait. »

« Il fait partie des joueurs qu’on pourrait voir cette année, a-t-il continué. Il a de l’expérience. »

Avant de débarquer à Montréal, Bourque aurait besoin de s’entendre avec Marc Bergevin pour obtenir un contrat de la LNH. Le CH a actuellement 46 joueurs sur un maximum de 50 avec des ententes de la LNH.

Quatre enfants

Après une saison de 52 matchs en 2019-2020 avec les Jets à Winnipeg, Bourque a mis sa carrière d’hockeyeur en veilleuse durant la pandémie de la COVID-19.

« Je n’ai pas joué pendant un an et je m’attendais à vivre un retour plus difficile sur la glace, a mentionné l’ailier gauche. Je m’adapte bien au camp. »

« L’an dernier, j’ai pris une décision personnelle. Je n’avais pas reçu trop d’offres qui m’intéressaient et avec ma famille s’était plus compliquée. J’ai quatre enfants à la maison et j’ai pris cinq mois pour rester avec eux et réfléchir à mon futur. »

Bourque est le père de quatre enfants qui sont âgés entre sept et deux ans. Les deux plus jeunes sont des jumelles.

« J’ai décroché un peu du hockey l’an dernier et j’ai pratiqué d’autres sports à l’extérieur comme la raquette et le ski de fond. Au mois de mai, j’ai recommencé à m’entraîner plus sérieusement et j’ai renoué avec la glace au mois de juin à Rimouski.

Avec le Rocket, Bourque devrait jouer avec un autre joueur originaire du bas du fleuve en Alex Belzile.

« Ça fait deux ou trois ans qu’Alex me dit que je devrais venir jouer à Laval, a-t-il répliqué. Je trouvais que c’était maintenant un bon choix pour moi. J’avais donné comme mandat à mon agent de me trouver un contrat avec le Rocket. Il y avait deux mois pour y arriver avant qu’on regarde d’autres options. En moins d’un mois, j’avais déjà un contrat. J’étais très heureux. »

Ylönen et le vaccin

Jesse Ylönen a rencontré les médias pour une première fois depuis le début du camp. Le Finlandais avait fait les manchettes pour son refus de recevoir le vaccin contre la COVID-19, mais il a finalement changé son fusil d’épaule.

« Je ne partagerai pas mes discussions à ce sujet avec l’équipe, mais nous en avons beaucoup parlé, a-t-il précisé. J’ai également rencontré les médecins de l’équipe. Après de bonnes conversations, j’ai choisi de recevoir ma première dose. C’était aussi mieux pour ma carrière. »

Ylönen devrait recevoir sa deuxième dose au cours des prochaines semaines.