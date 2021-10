CHARTRAND (née PAQUIN)

Rollande



À Laval, le 20 septembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Rollande Paquin, épouse de feu M. Claude Chartrand.Elle laisse dans le deuil ses enfants, ses petits-enfants, son arrière-petit-fils, ainsi que plusieurs parents et amis.L'accueil et la présentation des voeux auront lieu le samedi 16 octobre dès 14h, suivi d'une cérémonie à 16h, au complexe funéraire :Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur qui limitent le nombre d'invités à 50, les enfants de la défunte demandent aux personnes non doublement vaccinées de ne pas se présenter. Merci de votre compréhension.Plutôt que des fleurs, vos dons à la Fondation Douglas pour la recherche sur l'alzheimer seraient appréciés.