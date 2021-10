Christine en liberté

Environ un an et demi après la parution du microalbum La vita nuova, la chanteuse française Christine and The Queens dévoile Joseph, un nouveau court opus où elle se réapproprie deux immenses succès du passé.

Elle en a révélé le contenu à Paris, à l’occasion de Global Citizen Live, événement caritatif annuel consacré à l’égalité et à l’environnement. Sa reprise de Freedom, de George Michael, teintée de pop industrielle et de gospel, surprend – mais pas autant que sa version sombre et poignante de Fais comme l’oiseau, de Michel Fugain.