Comment refaire confiance à ma fille?

J’ai mis au monde une magnifique fille. Mon conjoint, de son côté, avait déjà deux enfants de sa précédente union. La venue de notre fille a d’ailleurs servi de prétexte pour renouer avec ces derniers tant notre petite dernière attirait le monde comme un aimant. Jusqu’à son adolescence, elle fut une enfant normale, au sens où on le dit d’une enfant qui fait ce qu’on attend d’elle, mais qui se permet des sautes d’humeur passagères, comme des refus occasionnels d’obtempérer aux volontés de ses parents.

C’est après son entrée au secondaire que ça s’est gâté. Le collège privé où on l’avait inscrite était loin de chez nous et elle a vite utilisé ce prétexte pour aller dormir chez des amies afin de minimiser les transports en commun. On a senti alors que notre fille nous échappait, en même temps que son caractère changeait. Elle a commencé à consommer et tout s’est déglingué en elle. Mais c’est au cégep que tout a éclaté dans sa vie.

Elle avait des amis qui avaient une mauvaise influence sur elle et ses excès de caractère ont commencé à lui créer des problèmes avec les profs et avec la direction du cégep. Nous, on avait perdu le vrai contact avec elle et on se rendait bien compte qu’elle nous mentait à tour de bras. C’est quand elle a fait sa première grosse dépression, à 21 ans, qu’on a décidé de l’obliger à consulter.

Elle allait tellement mal qu’elle a accepté. C’est après de nombreux examens et un suivi serré de ses états d’âme pendant deux longues années qu’on lui a diagnostiqué une maladie bipolaire. Comme elle entrait à ce moment-là dans une phase maniaque, ce fut difficile de la soigner adéquatement. Et bien honnêtement, Louise, à partir de là jusqu’à sa trentaine, elle a oscillé entre les hauts et les bas, pour finir dans un très gros bas et aboutir chez nous.

Cette fois-là, elle a accepté notre aide tant ça n’allait pas bien, en plus d’avoir une situation financière plus que précaire. Depuis, elle a remonté la pente avec régularité. Elle prend sa médication rigoureusement. Elle s’est déniché un bon emploi et a repris sa vie en main. Mais le malheur a fait qu’elle a rencontré un gars qui a le même problème qu’elle, qu’elle en est tombée amoureuse, et qu’elle est partie vivre avec lui. Mon conjoint leur fait confiance, mais moi j’ai si peur pour elle. Comment deux personnes aussi fragiles l’une que l’autre peuvent-elles espérer une vie de couple solide ?

On les observe à distance sans déceler de faille pour le moment. Mais ça a toujours été comme ça avec elle. Tout va toujours bien avant que tout se mette à dérailler. Et ça me fait tellement peur pour elle. Pour me clouer le bec solide, j’ai fini par apprendre de la bouche de mon conjoint que son père souffrait du même problème, diagnostiqué beaucoup plus tard que pour ma fille, et qu’il a tout de même mené une brillante carrière, mené une vie de couple correcte, et élevé deux enfants, dont mon mari. Quoi dire après ça pour le convaincre que j’ai raison ?

Anonyme

Et pourquoi ne pas donner la chance aux coureurs ? Votre fille fait tout en son possible pour se donner toutes les chances de ne plus retomber. Vous me dites que son amoureux fait de même de son côté. Ils savent pertinemment ce qu’ils risquent à dévier de leur plan de match. Et l’exemple du père de votre conjoint est éloquent sur la possibilité de mener sa vie correctement malgré la maladie.

Il serait intéressant de solliciter l’aide de l’AQPAMM (l’Association québécoise des parents et amis des personnes atteintes de maladies mentales) pour vous débarrasser de vos craintes inutiles, et pour vous équiper pour les soutenir adéquatement dans leur cheminement, tout autant que pour les aider à faire face à d’éventuels dérapages.