Des résidences pensent fermer par manque d’employés vaccinés

De nombreuses résidences privées pour aînés craignent une telle pénurie qu’elles risquent de devoir fermer en raison de la vaccination obligatoire de leur personnel.

• À lire aussi: Des centaines de gens dans la rue pour repenser la vieillesse

« On va perdre la moitié de nos employés le 15 octobre prochain et l’autre moitié doit aller à l’école à temps partiel [pour des formations]. On n’a aucun backup. C’est sûr qu’il va y avoir des bris de services », déplore Annie Desrosiers, propriétaire de la Résidence Grande-Côte, à Saint-Eustache.

Mme Desrosiers est loin d’être la seule à faire face à cette situation.

D’après le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), environ 8000 des 40 000 travailleurs en résidences privées (RPA) ne seront pas entièrement vaccinés le 15 octobre prochain.

Et c’est sans compter les nombreuses infirmières et infirmières auxiliaires qui quitteront le navire pour retourner dans le réseau public à la suite de l’offre du gouvernement Legault.

« Les propriétaires nous demandent quoi faire et on ne sait pas quoi leur répondre. C’est très inquiétant », indique le président du RQRA, Yves Desjardins.

« Aucun sens »

Pour répondre à la pénurie de main-d’œuvre attendue à compter du 15 octobre, les différents CISSS et CIUSSS de la province proposent un plan de contingence aux résidences.

On y parle notamment de temps supplémentaire obligatoire (TSO), de couper dans les vacances et de faire appel à des agences de placement.

« Les agences n’ont plus personne à nous envoyer, le réseau public ramasse tout. Et je ne peux pas faire faire du TSO à mes quatre employés restants, c’est inhumain ! », peste la propriétaire d’une résidence de Saint-Jérôme, qui souhaite taire son nom.

« Je ne nous donne pas deux mois à ce rythme-là ! », poursuit-elle.

Déjouer la loi ou fermer

Plusieurs établissements ont confié au Journal qu’ils envisagent même de défier le gouvernement pour pouvoir continuer d’offrir des services adéquats.

Car certains craignent de devoir réduire de façon radicale les services offerts à leur clientèle.

« Ce n’est pas une option de diminuer les bains, de changer les culottes une fois tous les quatre jours ou de leur faire manger du réchauffé à tous les repas. Si je n’ai pas le choix, je vais faire appel à mes travailleurs non vaccinés », affirme Marily Ouellet, de la Villa le Reflet, à Victoriaville.

Mais pour d’autres, le mal est fait.

Cette nouvelle réalité est la goutte qui fait déborder le vase pour plusieurs résidences qui n’ont d’autre choix que de carrément fermer leurs portes, comme le Manoir Victoria, à Victoriaville.

« Solutions » peu alléchantes envisagées