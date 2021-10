PATENAUDE, André



est décédé le 7 septembreà l'hôpital Pierre Le-Gardeur.Il laisse dans le deuil sa conjointe Danielle Plouffe,ses enfants et petits-enfants :Mélanie (Danny), Océanne, Raphaël,Myriam (Étienne),Élianne, Camille et Noémie,Louis-Jean (Mélissa), Mégane,sa mère Pauline Patenaude, ses soeurs et son frère, parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 9 octobre 2021 de 13h à 16h au :Une cérémonie suivra à 16hen la chapelle.