RIENDEAU, Jean-Guy



À l'Institut de neurologie de Montréal, le 18 septembre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Riendeau.Outre sa conjointe Lise Allaire, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Gaétan Lagueux), Alain (Nancy Ellyson), Isabelle (Bertrand Drouin) et Sonia (Jean-Christian Godbout), la mère de ses enfants Denise Perras, ses petits-enfants Alexandre, Virginie, Nathan, Christophe, Lydia, Sabrina, Félix, Gabriel, Nicolas, Camille, Anthony, Zacharie, Jacob, Victoria et six arrière-petits-enfants.Il laisse également dans le deuil les enfants de sa conjointe: Élise Marsan (Mike Bienvenue) et ses enfants (Mathieu et Sarah), Marco Girard (Sylvie Courville), ses frères Yvan (Pierrette), Robert et Réjean, feu Roger (Noëlla) et feu Mario (Rachel), ses belles-soeurs, beaux-frères, de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, parents et amis.Il sera exposé au salon:le vendredi 8 octobre 2021 de 18h à 21h, le samedi 9 octobre de 9h30 à 12h30, suivi des funérailles en l'église St-Joseph de Chambly à 13h30.