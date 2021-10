PAQUETTE, Claire, s.n.j.m.



À la Maison Jésus-Marie, le 21 septembre 2021, à l'âge de 93 ans est décédée Soeur Claire Paquette, en religion Soeur M. Julien-de-la-Croix.Née au Lac Orford en Estrie, elle était la fille de Omer Paquette et de Zéphérine Tessier.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil son frère Léopold (Suzanne), une belle-soeur Gisèle Rocheleau, des neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-niècesElle sera exposée à la86, rue St-Charles estLongueuil, QC J4H 1A9Une Eucharistie sera célébrée à sa mémoire le vendredi 8 octobre 2021 à 14h.Afin de suivre les directives de la Santé Publique, le port du couvre-visage, le lavage des mains et la distanciation sont de rigueur.