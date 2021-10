LANDRY, Jeanne D'Arc

(née Bilodeau)



À Laval, le 28 septembre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée Jeanne D'Arc Bilodeau, épouse de feu Guy Landry, mère de feu Carole Landry et grand-mère de feu Yan.Elle laisse dans le deuil ses filles Sandra (Sylvain Brisebois) et Line, ses petits-fils Patrick et Shawn (Sharlie), ses arrière-petits-enfants Alexandre, Jayden et Maïka, ses neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le vendredi 8 octobre 2021 de 14h à 17h, samedi dès 9h. Une réunion de prières sera célébrée au salon le samedi 9 octobre 2021 à 10h et de là au cimetière St-Vincent-de-Paul de Laval pour l'inhumation.