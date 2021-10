I Musici: une 38e saison pour l’ensemble montréalais

Pour sa 38e saison, I Musici a décidé de mettre en lumière le talent des artistes de la région de Montréal.

Une saison constituée de sept programmes où les amateurs de musique pourront entendre des œuvres de Bach, Brahms, Chostakovitch, Dvorak, Haendel, Haydn, Schubert et Vivaldi.

L’orchestre de chambre lancera sa saison 2021-2022, le 4 novembre, à 14 h et 19 h 30, avec le concert Klezmer et Cirque, sous la direction du chef et conseiller artistique Jean-François Rivest. Un concert qui mettra en vedette les huit musiciens de la formation Kleztory qui vient de célébrer son 20e anniversaire. L’artiste de cirque Mathilde K. Richer défiera les lois de la gravité au son des musiques d’Europe de l’Est de Kleztory.

Cette prestation, comme tous les concerts de la saison 2021-2022, qui seront présentés dans la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau, nouvelle résidence permanente de l’ensemble, seront offerts, une semaine après leur présentation en salle, en webdiffusion.

Violons du Roy

I Musici de Montréal et les Violons du Roy seront réunis, en fin de saison, pour l’interprétation de La nuit transfigurée de Schoenberg, des extraits du Concerti grossi de Corelli et pour une création de la compositrice montréalaise Stacey Brown, écrite pour cet événement.

Sophie Cadieux lira un poème de Dehmel qui raconte l’histoire d’une relation amoureuse qui transforme les âmes, de l’angoisse et l’obscurité jusqu’à la paix et la lumière. Ce concert commun sera présenté le 26 mai à la salle Pierre-Mercure et le 28 mai à l’église Saint-Dominique, à Québec.

« Nous vous invitons à vivre une expérience passionnante : un orchestre de chambre au sommet de son art, un répertoire d’une grande beauté, varié et accessible, une salle idéale [...], des invités prestigieux et aimés de tous, et par-dessus tout le bonheur de se retrouver enfin ensemble pour la goûter et l’apprécier », a écrit le conseiller artistique, dans un communiqué de presse.

Tous les détails à imusici.com