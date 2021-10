La carrière de Robert Lepage en cinq photos souvenirs

En pleine ascension

À une autre époque, le jeune homme natif de la ville de Québec. Auteur, metteur en scène, acteur et réalisateur, Robert Lepage entre au Conservatoire d’art dramatique à 17 ans, après avoir eu la piqûre du théâtre grâce à une pièce de Michel Tremblay. Ce n’était que la pointe de l’iceberg dans cet océan de talent, ses œuvres allaient voyager à travers le monde.

Grand départ

En 1986, il y a 35 ans, Robert Lepage, 28 ans, porté par le succès de La Trilogie des Dragons, qu’il cosignait, interprétait et mettait en scène. Cette œuvre théâtrale, plusieurs fois qualifiée de chef-d’œuvre, à laquelle il donnait sa touche multimédia, lui valut une reconnaissance internationale. Elle avait été créée par le Théâtre Repère de Québec, auquel il s’était joint à son retour d’un stage en France.

D’une étoile à l’autre

Février 1987. Robert Lepage, à l’aube de ses 30 ans, recevait la coupe Molson Golden, remise à l’étoile de la Ligue nationale d’improvisation (LNI) des mains du célèbre Réjean Houle et de Pierre Martineau. Sa formation d’improvisateur lui servira dans ses nombreuses mises en scène. À l’époque, il en avait déjà signé une douzaine, y compris, cette année-là, la pièce Le Polygraphe qu’il avait coécrite.

L’acteur

Dans le film de Denys Arcand, Jésus de Montréal, sorti en 1988, Robert Lepage interprète le rôle d’un acteur excentrique sous les traits de Ponce Pilate. En plus de jouer dans plusieurs films, le prolifique créateur réalisera lui-même six longs métrages, dont Le Confessionnal, Nô, Le Polygraphe et La Face cachée de la lune dans lequel il joue les deux personnages principaux.

Ex Machina

Années 1990. La carrière de Robert Lepage explosait. En 1992, il devenait le premier Nord-Américain à mettre en scène une pièce du dramaturge anglais William Shakespeare au Royal National Theatre de Londres, Le Songe d’une nuit d’été et il montait deux grands opéras. L’année suivante, il signait la mise en scène du Secret world tour, de Peter Gabriel, et en 1994, il fondait sa compagnie multidisciplinaire Ex Machina.