Deux défaites consécutives pour le programme de football du Rouge et Or représentent une anomalie et les protégés de Glen Constantin ne voulaient pas d’un troisième revers.

Les Redbirds de McGill ont fait les frais de cette frustration accumulée chez la formation lavalloise avec un cuisant revers de 55-2 enregistré au stade Percival-Molson.

Plus de détails suivront...