Les Devils se réveillent tard, mais à temps

Les Devils ont créé l’égalité en marquant leur premier but tard en troisième période et ils ont enchaîné avec un but victorieux, en prolongation, pour s’offrir un gain de 2 à 1 contre les Islanders de New York, samedi au Webster Bank Arena.

Mark Jankowski a d’abord secoué les cordages, alors qu’il restait 4 min 15 s au temps réglementaire, en surprenant le gardien Cory Schneider avec un tir en entrée de territoire.

Yegor Sharangovich est celui qui a donné la victoire aux Devils, 3 min 36 s après le début de la prolongation. Lui aussi a surpris Schneider d’un tir vif en pénétrant dans la zone adverse.

Kieffer Bellows a assuré la réplique des Islanders, un peu plus de trois minutes après la mise au jeu initiale.

Lucas Raymond en quête d’un poste à temps plein

Le jeune espoir suédois des Red Wings de Detroit Lucas Raymond pourrait bien forcer la main de son organisation et obtenir un poste dans la formation des siens dès le premier match de la saison régulière. L’athlète de 19 ans a amassé deux mentions d’aide dans un gain de 5 à 1 de la formation du Michigan, au Little Caesars Arena, contre les Blue Jackets de Columbus.

Raymond s’est fait complice des deux dernières réussites des siens, en troisième période. À chaque occasion, les Red Wings jouaient avec l’avantage d’un homme.

Dylan Larkin a aussi bien fait avec trois points pour les favoris de la foule, tout comme le défenseur Nick Leddy.

«RNH» propulse les Oilers

Ryan Nugent-Hopkins a marqué en fin de troisième période pour éviter une prolongation et procurer aux Oilers d’Edmonton une victoire de 4 à 3 contre les Jets de Winnipeg.

Son but est survenu avec moins de deux minutes à faire à la rencontre, à 4 contre 4. Leon Draisaitl a créé un revirement en zone neutre, a attiré tous les regards vers lui et envoyé une superbe passe du revers à Nugent-Hopkins, qui n’a pas tardé à décocher.

C’était la deuxième mention d’aide que récoltait l’Allemand dans la rencontre. Le capitaine de la formation, Connor McDavid, s’est lui aussi fait complice sur deux buts, ceux de Jesse Puljujarvi.

Mark Scheifele, à qui il reste un match de suspension à purger en saison régulière en raison du coup à la tête qu’il a assené à Jake Evans du Canadien de Montréal lors des séries 2021, a trouvé le fond du filet dans la rencontre en troisième période, en profitant d’une superbe passe de Declan Chisholm.