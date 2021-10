Qui doit payer pour l’équipement à domicile?

La pandémie de COVID-19 ne semble malheureusement pas s’essouffler. Si vous voulez acheter de l’équipement pour continuer à faire votre travail de la maison, vous vous demandez peut-être si vous avez le droit d’être remboursé. La réponse dépend de certains facteurs.

Selon votre salaire

Si vous gagnez plus que le salaire minimum, soit 13,50 $ l’heure, votre employeur n’a généralement pas l’obligation de vous rembourser les frais d’achat d’équipement pour le travail. Ainsi, si vous souhaitez vous procurer une chaise, un ordinateur ou une webcam pour votre bureau à la maison, la loi n’oblige pas votre employeur à vous rembourser.

Toutefois, si vous êtes payé au salaire minimum, votre employeur doit vous fournir gratuitement l’équipement nécessaire pour effectuer votre travail. Il pourrait donc devoir vous rembourser certains achats pour le télétravail.

La politique de votre employeur

Même s’il n’y est pas obligé, votre employeur peut mettre en place une politique pour la fourniture d’équipements ou le remboursement d’achat d’équipements. Votre employeur peut prendre cette décision pour suivre les recommandations du gouvernement de privilégier le télétravail, ou pour assurer la sécurité informatique et l’efficacité de ses salariés, par exemple.

Consultez la politique de votre employeur avant d’acheter votre équipement puisque ces politiques varient d’une organisation à l’autre. Certains employeurs pourraient choisir de rembourser totalement les employés qui s’équipent pour leur bureau en télétravail. D’autres pourraient rembourser seulement une partie des équipements achetés ou rien du tout. Une telle politique pourrait aussi prévoir que l’employeur fournit l’équipement requis pour faire du télétravail.

Accidents du travail

Au bureau comme en télétravail, vous et votre employeur devez prendre des mesures pour protéger votre santé et votre sécurité. Que vos achats d’équipements soient remboursés ou non, parlez avec votre employeur des équipements nécessaires pour prévenir les blessures (entorse lombaire, par exemple).