Réalisateur de Discussions avec mes parents: du personnel à l’universel pour Pascal L’Heureux

Il est impossible de ne pas se reconnaître (ou un de nos proches) dans une situation dépeinte dans Discussions avec mes parents. C’est d’ailleurs ce qui fait le succès de cette comédie de François Morency que réalise Pascal L’Heureux. En plus de rallier chaque semaine plus d’un million de téléspectateurs, Universal en a acquis le format. Preuve que c’est souvent quand on touche une corde personnelle qu’on rejoint le cœur du plus grand nombre de gens.

Photo courtoisie, ICI Radio-Canada Télé

Pascal, tu as réalisé deux saisons des Pêcheurs, Discussions avec mes parents en est à sa quatrième saison, c’est quoi la clé en comédie ?

En humour tu dois toujours savoir qui donne et qui reçoit. François est souvent le témoin et pas toujours celui qui pun-che. C’est l’effet boomerang. Tout est dans le rythme, les regards, les visages. C’est aussi dans l’information que tu donnes ou que tu caches aux spectateurs ou aux personnages. Quand on me demande la différence entre le drame et l’humour, je réponds que si un personnage tombe dans un trou parce qu’il y a des constructions, c’est un drame. S’il tombe parce qu’il a été distrait en regardant une fille, c’est de la comédie.

Comment t’es-tu approprié l’univers de François Morency ?

Quand Guillaume Lespérance (le producteur) m’a envoyé des textes, j’ai tout de suite vu mes parents. J’ai rencontré François et lui ai dit : si ce sont tes parents, que ce sont les miens, ce sont ceux de tout le monde. D’ailleurs le premier épisode, au cimetière, c’est complètement mon père ! La famille est un sujet universel. Discussions avec mes parents c’est de l’humour gamin où tout le monde devient l’épais à son tour. Ce sont des gens qui s’aiment et qui acceptent de se taquiner. Sinon, François est quelqu’un d’hyper préparé et qui a beaucoup d’écoute. Quand il écrit, ça arrive souvent qu’il me consulte. Cette confiance me touche beaucoup.

En télé tout va vite. Étant donné que c’est de la comédie, as-tu le temps de faire de la direction d’acteurs ?

On est chanceux. Bien que le rythme soit rapide, j’ai toujours le temps de répéter chaque scène 15-20 minutes, de placer la caméra, de donner des notes aux acteurs. Mais je te dirais que ce n’est pas vraiment de la direction d’acteurs, mais plus de l’accompagnement. Ils sont les médecins spécialistes de leurs personnages, moi je suis le généraliste. Je connais bien les textes et ma job, c’est de protéger les blagues parce qu’il arrive des fois que tout le monde s’emporte !

Vous avez été les premiers après le confinement à reprendre les tournages à l’intérieur. Qu’en retiens-tu ?

L’équipe de 5e rang avait repris trois jours avant avec des scènes extérieures. On s’est parlé beaucoup. C’était important de travailler de façon sécuritaire, mais j’ai eu l’impression de réapprendre mon métier à zéro. La distanciation, les plans de caméra pour que ça ne paraisse pas, les règlements, la gestion des masques avec un, puis avec l’autre, les plexiglas suspendus. Toute la préparation était à refaire. On parlait constamment avec les chefs de tous les départements. J’aime mon équipe et on est tous les tripeux de notre métier. Créativement, tout a été poussé plus loin. J’ai tourné les saisons 3 et 4 et le Bye Bye en mode COVID et je n’ai pas l’impression que ça paraît.

Maintenant que les mesures sont assouplies, que nous réserve cette saison ?

On va avoir deux épisodes thématiques. Un qui se passe dans les années 80 et l’autre à Noël. On suit toujours la relation de François et Stéphanie. On développe davantage les personnages du frère et de la sœur. Rollande va se trouver une occupation, va fonder un club et rencontrer son autrice préférée, Danielle Cuivre. On va retrouver Roch et le marcheur que les jeunes aiment beaucoup et qui a réellement existé. Ce fond de vérité rend la série attachante.

► Discussions avec mes parents, les lundis 19 h 30 sur ICI Radio-Canada télé.