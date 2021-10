Rendez-vous historique

Le monde du sport a vécu de grandes retrouvailles à différentes époques. Wayne Gretzky qui dispute un match face aux Oilers après l’échange qui l’a envoyé aux Kings. LeBron James qui revient à Cleveland sous les huées après qu’il soit parti pour Miami. Brett Favre, dans la peau de l’ennemi juré avec les Vikings, qui renoue avec les partisans échaudés des Packers. Rien, toutefois, n’égale la tension qui sera au rendez-vous demain soir pour le retour de Tom Brady à Foxborough.

Il n’y a rien d’exagéré dans ce constat. Brady contre les Patriots, c’est beaucoup plus qu’un match revanche comme il y en a eu des dizaines dans toutes les grandes ligues professionnelles.

Brady avec les Patriots, c’est évidemment six conquêtes du Super Bowl en neuf présences, 17 titres de division et 20 ans de mariage.

Le duel tant attendu, c’est surtout celui entre le quart-arrière et son ancien entraîneur-chef et tortionnaire à ses heures, Bill Belichick. Pendant deux décennies, leur puissante alliance a presque tout détruit. Combien de fois a-t-on vu dans le monde du sport deux partenaires au sommet de leur profession remporter six championnats ensemble pour ensuite en venir aux prises, sur les lieux où ces triomphes ont été concoctés au quotidien ? Jamais !

Avec cet affrontement, suit inévitablement une grande question. Qui de Brady ou Belichick est le principal architecte de l’une des grandes dynasties dans l’histoire du sport ?

Depuis que Brady a ajouté une septième bague la saison dernière à Tampa, plusieurs ont vite tranché le débat. Brady est un intouchable et Belichick est un paria, puisque le quart-arrière a tout gagné dans un autre environnement, tandis que son ancien mentor n’a pas su guider les Patriots en séries.

C’est tellement simpliste comme raisonnement que c’en est déconcertant. À ce compte-là, pourquoi les deux bagues remportées par Belichick lorsqu’il dirigeait de main de maître la défensive des Giants dans les années 1980 et 1990 ne comptent pas dans l’équation ?

Et si la conclusion, c’était plutôt que le véritable ingénieur de la dynastie, c’est tout simplement cet indissociable tandem Brady et Belichick ? Le savant fou et le travailleur dédié. Le bourreau qui inspire le respect et le martyr qui sort constamment le meilleur de lui-même sous la menace de la guillotine. L’empereur et le fidèle qui a fini par se rebeller.

Brady a rendu d’inimaginables services à Belichick et aux Patriots, c’est indéniable. Sans lui, Belichick montre une fiche inférieure à ,500, c’est aussi indéniable.

Mais est-ce que loin de Foxborough, Brady aurait été si bien entouré tout au long de sa carrière ? Est-ce qu’à Jacksonville, Detroit, Washington ou en Arizona, on aurait même remarqué cet obscur choix de sixième ronde ? Comment aurait-il été développé et dirigé ?

Durant le règne de Brady, Belichick a été le stratège défensif par excellence. En 2001, lors du premier sacre des Patriots, la défensive était classée au sixième rang du circuit. En 2003, elle était première et l’année suivante, deuxième. Dans aucun des six championnats de l’équipe, la défensive n’a fait pire que le huitième rang.

Demandez à Drew Brees, Peyton Manning et Aaron Rodgers s’ils auraient souhaité être épaulés de la sorte...

Brady a pour sa part le mérite d’avoir souvent réalisé des miracles sans bénéficier d’armes nucléaires à l’attaque à ses côtés. Une grande part du mérite lui revient donc aussi.

Après 20 ans, autant Belichick que Brady réclamaient le divorce. Trop d’amertume, trop d’incompréhension mutuelle, trop d’ego. Le succès de l’un demeure intrinsèque à celui de l’autre. Bon moment d’anthologie !

Jacksonville à Cincinnati BENGALS

Tennessee à NY Jets (13 h) TITANS

Kansas City à Philadelphie (13 h) CHIEFS

Caroline à Dallas (13 h) COWBOYS

NY Giants à La Nouvelle-Orléans (13 h) SAINTS

Cleveland au Minnesota (13 h) BROWNS

Detroit à Chicago (13 h) BEARS

Houston à Buffalo (13 h) BILLS

Indianapolis à Miami (13 h) COLTS

Washington à Atlanta (13 h WASHINGTON

Seattle à San Francisco (16 h 05) 49ERS

Arizona à LA Rams (16 h 05) RAMS

Pittsburgh à Green Bay (16 h 25) PACKERS

Baltimore à Denver (16 h 25) RAVENS

Tampa Bay en N.-Angleterre BUCCANEERS

Las Vegas à LA Chargers (20 h 15) CHARGERS

Titans du Tennesse (2-1) c. Jets de New York (0-3)

TITANS ÉCLOPÉS

Mauvaise nouvelle pour le quart recrue des Jets, Zach Wilson. Les Titans commencent à être en mesure d’appliquer la pression en défensive. Dimanche dernier, ils ont frappé 10 fois Carson Wentz derrière sa ligne. Par contre, les Titans se pointeront à l’attaque avec un groupe de receveurs inquiétant, sans AJ Brown ni Julio Jones. Il faudra courir avec le roi Henry, mais les Jets sont étonnamment efficaces contre le jeu au sol. Victoire Titans, mais pas si facile.

Titans par 5

Chiefs de Kansas City (1-2) c. Eagles de Philadelphie (1-2)

DÛS POUR UN RÉVEIL

Comment diable les Chiefs ont-ils pu perdre leurs deux derniers matchs malgré des moyennes de 421 verges d’attaque et 29,5 points ? Parce qu’ils ne prennent pas soin du ballon, avec six revirements. Parce que leur défensive ne joue pas à la mesure de ses capacités. Parce qu’ils s’assoient quelque peu sur leur talent. Consolation pour l’attaque des Chiefs, la défensive des Eagles n’a réussi qu’un revirement. C’est l’occasion de sonner le grand réveil offensif des Chiefs.

Chiefs par 14

Giants de New York (0-3) c. Saints de La Nouvelle-Orléans (2-1)

ÉQUIPES IMPRÉVISIBLES

On ne sait jamais quel Jameis Winston se présentera sur le terrain et ses receveurs n’ont rien d’intimidant. Chez les Giants, la défensive a mieux joué dimanche malgré la défaite et pourrait déranger Winston. En attaque, les receveurs sont aux prises avec des blessures et les munitions diminuent pour Daniel Jones. À surveiller, l’entraîneur Joe Judge a mentionné qu’il était temps d’utiliser davantage l’explosif receveur recrue Kadarius Toney. Ça sent le duel un peu tout croche, mais corsé.

Saints par 6

Browns de Cleveland (2-1) c. Vikings du Minnesota (1-2)

INTIMIDANTS BROWNS

Les Vikings sont 20e contre la course, une mauvaise prémisse contre les Browns qui montrent le deuxième meilleur jeu au sol de la ligue. Les Browns, avec le tandem Clowney-Garrett, sont susceptibles de transformer Kirk Cousins en ver de terre. Leur défensive revendique 12 sacs du quart. Qu’on ne se méprenne pas, Cousins joue fort bien cette saison, mais la défensive des Browns trouve ses repères. Le secondeur recrue Jeremiah Owusu-Koramoah sera partout.

Browns par 3

Lions de Detroit (0-3) c. Bears de Chicago (1-2)

DES OURS ÉTOURDIS

Les Bears, avec Justin Fields, n’ont généré que 47 verges d’attaque dimanche. Oui, oui, quarante-sept ! Et voilà que Matt Nagy a hésité toute la semaine. On ramène Andy Dalton, blessé au genou ? On redonne une chance à Fields, blessé à la main ? On essaie Nick Foles, blessé à l’ego ? Peu importe le pivot en place, Matt Nagy doit s’assurer de passer au siècle actuel en termes de plan de match offensif. Pourquoi donc favoriser les Bears ? Parce que les Lions sont de l’autre bord.

Bears par 1

Panthers de la Caroline (3-0) c. Cowboys de dallas (2-1)

UNE PREMIÈRE DÉFAITE

Les Panthers accomplissent du solide boulot défensif. Pas une équipe n’a couru pour 50 verges jusqu’ici contre eux. À ce rythme, les Panthers termineraient avec la meilleure défensive contre la course de tous les temps, devant les mythiques Ravens de 2000. Mais voilà, les projections après trois semaines, ça fout toujours le camp. Les Cowboys peuvent attaquer de toutes les façons possibles et jouent du gros football. Imaginez s’ils n’étaient pas dirigés par Mike McCarthy...

Cowboys par 5

Texans de Houston (1-2) c. Bills de Buffalo (2-1)

LES VRAIS BILLS

Après deux semaines de semi-dormance, les vrais Bills sont sortis de leur cocon à leur troisième match. Il n’y a pas de raison de croire que Josh Allen et sa bande vont frapper un mur face aux Texans. Ces derniers ouvriront sans doute quelque peu le jeu pour leur quart recrue Davis Mills à son deuxième départ, mais quelle commande impossible pour lui ! Dans l’environnement hostile de Buffalo, il ne pourra pas miser sur le jeu au sol face aux Bills, qui ne donnent que 74,7 verges par partie.

Bills par 18

Colts d’Indianapolis (0-3) c. Dolphins de Miami (1-2)

MÉCONNAISSABLES DOLPHINS

On s’attendait à ce que l’attaque des Dolphins soit inégale, mais que la défensive compense. Or, cette défensive qui occupait le 6e rang pour les points accordés et le tout premier rang sur les troisièmes essais a dégringolé au 23e rang pour les points et au dernier sur troisièmes essais. Les Colts aussi ont régressé défensivement et sur la ligne offensive. Deux équipes qui vivent les mêmes problèmes, finalement ! Entre deux maux, le moins mauvais quart-arrière est Carson Wentz.

Colts par 1

Équipe de Washington (1-2) c. Falcons d’Atlanta (1-2)

RETOUR AUX SOURCES

Pendant son séjour comme partant à Washington, Taylor Heinicke doit revenir à la base et éviter les risques inutiles, lui qui a lancé trois interceptions à ses deux derniers matchs. Pour ce faire, la défensive doit impérativement reprendre le contrôle pour doter l’inexpérimenté quart-arrière d’un certain coussin de sûreté. Le front avec Chase Young, Montez Sweat, Jonathan Allen et les autres devrait sortir du coma face à la ligne offensive suspecte des Falcons.

Washington par 3

Seahawks de Seattle (1-2) c. 49ers de San Francisco (2-1)

RIVALITÉ DE DIVISION

Le portrait de la division Ouest sera différent après cette semaine qui met en vedette deux duels intradivision. Les Seahawks ont le numéro des 49ers depuis des années avec 13 victoires en 15 affrontements. Traditionnellement, Russell Wilson est à son meilleur contre ses plus grands rivaux avec 32 passes de touché en 18 matchs. Les Niners peuvent toutefois le déranger dans sa pochette protectrice et les receveurs Tyler Lockett et DK Metcalf sont mal en point.

49ers par 3

Cardinals de l’Arizona (3-0) c. Rams de Los Angeles (3-0)

À SENS UNIQUE

Depuis que Kliff Kingsbury dirige les Cardinals, il n’a pas su percer le mystère des Rams avec aucune victoire en quatre essais. Cette situation se reflète sur le quart-arrière Kyler Murray. Lors de ces quatre défaites, il n’a amassé qu’une moyenne de 11 verges au sol, 187 verges par la passe et a lancé quatre interceptions. Il lui faudra produire clairement plus pour venir à bout des Rams, qui marquent bien plus de points que par le passé avec leur système « Air Stafford ».

Rams par 8

Steelers de Pittsburgh (1-2) c. Packers de Green Bay (2-1)

PIÈGE EN VUE

À première vue, les Steelers semblent incapables de marquer suffisamment de points pour tenir tête aux Packers avec leur attaque en panne. Là où ils ont une opportunité, c’est que les Packers concèdent 115 verges au sol par match. Le porteur Najee Harris risque donc d’hériter d’une grosse charge de travail. Il y a aussi la ligne à l’attaque des Packers qui n’est pas en plein contrôle. À surveiller contre le front des Steelers. Ce sera plus compliqué que prévu, mais les Packers survivront.

Packers par 6

Ravens de Baltimore (2-1) c. Broncos de Denver (3-0)

UN VRAI TEST

En observant la fiche des Broncos, ils semblent dominants. La fiche combinée de leurs rivaux jusqu’ici est toutefois de 0-9. Il y a plusieurs éclopés des deux côtés, mais là où ça pourrait faire mal, c’est si les deux gardes partants des Broncos doivent s’absenter. Contre la défensive agressive des Ravens, c’est loin d’être l’idéal. La défensive des Broncos, particulièrement la tertiaire, peut aussi causer des ennuis à Lamar Jackson, qui décoche de plus en plus en zone profonde. Ce sera serré.

Ravens par 2

Buccaneers de Tampa Bay (2-1) c. Patriots de la Nouvelle-Angleterre (1-2)

TROP D’ARMES

Difficile de voir comment Tampa Bay pourrait échapper ce duel. Oui, Bill Belichick est celui qui connaît le plus les moindres tendances de Tom Brady. Mais l’inverse est aussi vrai. La pression est sur les Patriots, qui doivent absolument éviter de tomber dans un trou avec une fiche de 1-3, ce qui serait une première depuis 2001. Et le fameux avantage du terrain des Pats ? Depuis la saison dernière, ils ont perdu trois fois à la maison par au moins 15 points. Brady a trop de jouets à sa disposition.

Buccaneers par 10

Raiders de Las Vegas (3-0) c. Chargers de Los Angeles (2-1)

GROS LUNDI SOIR

Derek Carr, joueur offensif du mois dans la conférence américaine, gagne en moyenne 401 verges aériennes par match. Les Chargers occupent le septième rang contre la passe, et leur tertiaire a les armes pour contrer le jeu aérien des Raiders. Le demi de coin recrue Asante Samuel s’illustre, tout comme le maraudeur Derwin James. Les Raiders sont devenus l’équipe cardiaque de la NFL avec deux gains en prolongation. La différence cette fois ? Les gros receveurs des Chargers s’imposeront.