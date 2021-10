«Star Wars»: l’empire des jeux vidéo

Les rumeurs vont bon train chez les amateurs de «Star Wars». En effet, Quantic Dream – possiblement avec l'aide de son tout récent studio montréalais – travaillerait sur un nouveau jeu vidéo dédié à l’univers de George Lucas. En attendant de savoir si c’est vrai, partons dans une galaxie pas si lointaine, retrouver les titres qui continuent de plaire!

Saviez-vous que le tout premier jeu tiré de l’univers de «Star Wars» est apparu, sous le nom évident de «Star Wars», dans les arcades des centres d’achats dès 1983? Sorti ensuite pour les différents ordinateurs et consoles de l’époque, il est aujourd’hui jouable, en version Atari 2600, via un fureteur. Plaçant le «gamer» dans le siège de Luke Skywalker aux commandes de son X-wing, il lui faut – évidemment – détruire la Death Star. En prime, on reconnaît les notes de John Williams – certes, en version «musak» - et les voix – synthétisées - de Marc Hamill, Harrison Ford, Alec Guinness ou James Earl Jones! Il y a de nombreuses années, les arcades pouvaient ensuite être converties en machines «The Empire Strikes Back» grâce à un «pack» d’expansion.

Ensuite, pendant près de 20 ans, les films ont fait l’objet de multiples adaptations en jeux. Ainsi, «Star Wars» pour la NES devient, en 1991, un jeu d’aventures dont le scénario suit peu ou prou le long métrage et dans lequel le joueur doit s’adjoindre les services de Han Solo, d’Obi-Wan Kenobi et de la princesse Leia après l’avoir délivrée. «Super Star Wars», disponible en 1992 pour la SNES – et aujourd’hui via fureteur -, devient un titre d’action qui suit les événements de l’épisode IV et dans lequel Luke manie un «lightsaber»!

Les dérivés

Dès 1993, la franchise ludique de «Star Wars» s’agrandit avec la sortie de «Star Wars: X-Wing» pour DOS et Macintosh! Dans chacun des quatre titres de la bannière «X-Wing», le joueur se trouve, soit du côté de la résistance, soit avec les forces de l’Empire, et doit réussir un certain nombre de missions pour pouvoir faire progresser l’histoire. La série est toujours disponible via Steam pour Windows et macOS, les titres ayant été regroupés en «pack».

Au début des années 2000, «Knights of the Old Republic» sorti originellement pour la Xbox, puis Windows avant d’être développé pour macOS, fait sensation. Les «gamers» se retrouvent 4000 ans avant la naissance de l’Empire où ils doivent, en chevaliers Jedi, vaincre le Sith Malak. Si aujourd’hui le graphisme paraît quelque peu vieillot, les irréductibles apprécieront la richesse de l’univers et salueront le «gameplay» qui a d’ailleurs inspiré la saga des «Mass Effect»!

Évidemment, parmi les jeux dérivés les plus inusités figurent des billards électriques disponibles en version numérique sur le site de Nintendo. «Star Wars Pinball» pour la Nintendo 3DS permet de jouer seul ou avec des amis. Le «Star Wars Pinball» pour la Nintendo Switch inclut les personnages les plus récents des films «Une histoire de Star Wars» et comprend des décors des épisodes IV à VII, le tout dans 19 billards électriques. Les joueurs progressent grâce à des missions dans lesquelles on trouve des mini-jeux, comme celui de piloter un X-Wing.

La perte de temps (utile) de la semaine

Qui aurait pensé que les personnages de la saga de «La guerre des étoiles» s’immiscent un peu partout... et surtout dans des jeux iconiques? C’est pourtant le cas dans les deux titres suivants:

«The Sims 4: Journey to Batuu» transporte les Sims sur la planète Batuu où ils trouveront des vêtements, des objets et des personnages de la saga... incluant des créatures peu communes.

«Minecraft Star Wars DLC» et son pack «Star Wars» comprennent des planètes, dont Tatooine ou Endor, des personnages, des droïdes et différentes créatures. On y trouve également des quêtes et plusieurs accessoires. À noter que les amateurs reconnaîtront des éléments de la série «Le Mandalorien».

