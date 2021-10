TÉTREAULT, Yves



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Yves Tétreault, survenu le 9 septembre 2021, à l'âge de 84 ans. Il était l'époux de Mme Raymonde Parent.Outre son épouse, Il laisse dans le deuil ses filles Sylvie et Anik (Robert), ses petits-enfants, Camille, Gabrielle, Mathieu, Olivier, Philippe, ses frères et sa soeur, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 octobre 2021 de 13 h 30 à 16 h 30,Une litturgie de la Parole aura lieu à 16 h 30 en la chapelle de la :Pour ceux et celle qui ne peuvent être présents, la famille vous invite à partager ce moment dans le confort de votre foyer via la diffusion web ou en rediffusion par la suite, en vous rendant:avis-de-deces/yves-tetreault-203195/Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Laval.